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UN-SicherheitsratWadephul soll eine einmalige Niederlage abwenden

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Die Bundesrepublik hat sich bislang sechsmal um einen zweijährigen Sitz im UN-Sicherheitsrat beworben und wurde jedes Mal gewählt. Zuletzt 2018.
Die Bundesrepublik hat sich bislang sechsmal um einen zweijährigen Sitz im UN-Sicherheitsrat beworben und wurde jedes Mal gewählt. Zuletzt 2018. Eduardo Munoz/REUTERS

Deutschland bewirbt sich für zwei Jahre um einen Sitz im mächtigen Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Bislang gab es immer Zustimmung. Doch nun droht ein Duell mit Österreich.

Von Daniel Brössler, Berlin

Es mag übertrieben klingen, aber für Bundesaußenminister Johann Wadepuhl haben schicksalhafte Tage begonnen. Am Freitag ist der CDU-Politiker in New York eingetroffen und hier wird er bleiben, bis eine Entscheidung von brutaler Schlichtheit gefallen ist. Deutschland kann gewinnen oder verlieren, dazwischen gibt es nichts.

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