Am 23. Februar habe er Geburtstag, sagt der Schüler im schwarzen Kapuzenpulli. Seinen Namen möchte er lieber nicht öffentlich machen, weil er die Fragen ganz schön persönlich findet. Auch am 23. Februar 2022 habe er natürlich seinen Geburtstag gefeiert, in Kiew, erzählt er. Zwölf Jahre alt wurde er damals. Am Tag danach griff Russland die Ukraine an. Der Schüler schüttelt den Kopf, als wolle er am liebsten nicht daran zurückdenken.