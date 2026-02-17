Am 23. Februar habe er Geburtstag, sagt der Schüler im schwarzen Kapuzenpulli. Seinen Namen möchte er lieber nicht öffentlich machen, weil er die Fragen ganz schön persönlich findet. Auch am 23. Februar 2022 habe er natürlich seinen Geburtstag gefeiert, in Kiew, erzählt er. Zwölf Jahre alt wurde er damals. Am Tag danach griff Russland die Ukraine an. Der Schüler schüttelt den Kopf, als wolle er am liebsten nicht daran zurückdenken.
BildungWie Schulen die Kinder aus der Ukraine integrieren
225 000 ukrainische Kinder lernen an deutschen Schulen. Es ist ein Stresstest für ein ohnehin überlastetes System – aber wieso haben es gerade ukrainische Lehrkräfte, die helfen könnten, so schwer?
Von Kathrin Wiesel-Lancé und Vinzent-Vitus Leitgeb, Frankfurt am Main/München
