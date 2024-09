Von Georg Ismar, Berlin

Als Boris Pistorius in dieser Woche im brandenburgischen Landtagswahlkampf unterwegs ist, gerät er in Potsdam in einen Disput mit einem Bürger. Es geht darum, ob durch immer mehr Waffenlieferungen dieser Krieg mit einem guten Ende für die Ukraine zu beenden ist. Pistorius betont, man müsse den Preis für die Fortsetzung des Krieges für den russischen Präsidenten Wladimir Putin so hoch treiben, dass er an den Verhandlungstisch komme. „Er hat die höheren Reserven“, kontert der Mann. Pistorius ist aber von seinem Kurs überzeugt; und er weiß da schon, dass es in den nächsten Tagen eine wichtige Nachricht für Kiew geben wird.