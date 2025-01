Deutschland hat 2024 fast 60 Prozent seines Stroms mit Wind, Sonne, Wasser oder Biomasse produziert. Der Anteil der erneuerbaren Energien habe bei 59 Prozent gelegen und damit höher als im Vorjahr mit 56 Prozent, teilte die Bundesnetzagentur am Freitag mit. Wegen des starken Neubaus und mehr Sonne verzeichneten Solaranlagen den stärksten Zuwachs. Sie speisten im vergangenen Jahr 63,3 Terawattstunden ins Netz ein, nachdem es 2023 noch knapp 56 Terawattstunden waren. Die insgesamt höchste Erzeugung verzeichneten jedoch Windräder an Land und auf hoher See mit zusammen rund 137 Terawattstunden. 2023 waren es wegen besserer Windverhältnisse etwas mehr. Mit Stein- und Braunkohle wurde deutlich weniger produziert: Bei Steinkohle betrug der Rückgang 31 Prozent, bei Braunkohle 8,8 Prozent.