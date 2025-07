Ein Flugzeug bringt 81 afghanische Straftäter nach Kabul, das Emirat Katar soll die nötigen Kontakte zu den Taliban vermittelt haben. Die Aktion soll nur der Auftakt für weitere Maßnahmen sein.

Von Markus Balser, Grainau

Deutschland hat zum zweiten Mal seit der Machtübernahme der Taliban im Sommer 2021 afghanische Straftäter in ihr Heimatland abgeschoben. Am Morgen startete am Flughafen Leipzig eine Maschine mit 81 Menschen an Bord. Das bestätigte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums. Die Abschiebung war vom Bundesinnenministerium unter strenger Geheimhaltung organisiert worden. Abgeschoben wurden mit dem Flugzeug von Qatar Airways ausschließlich Männer.