Politische StimmungDie Deutschen fühlen sich hilflos und ohne Vertrauen

Lesezeit: 3 Min.

Er soll für Deutschlands Sicherheit sorgen und ist einer der Politiker, die auch die Bedrohungen nennen müssen: Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), hier beim Panzerbataillon 203 in Augustdorf.
Er soll für Deutschlands Sicherheit sorgen und ist einer der Politiker, die auch die Bedrohungen nennen müssen: Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), hier beim Panzerbataillon 203 in Augustdorf. (Foto: Chris Emil Janssen/IMAGO)

Eine Umfrage der Münchner Sicherheitskonferenz legt nahe: Die Deutschen sehen ihr Land schlecht gerüstet für die schwierige Sicherheitslage. Doch dieser weltweit einzigartige Pessimismus lässt sich überwinden.

Von Tobias Bunde, Berlin

Lange hieß es, dass sich die Deutschen zu gut in der alten Ordnung eingerichtet hätten, um sich angemessen auf die neue sicherheitspolitische Lage einzustellen. Diese Zeiten sind vorbei: Die Deutschen haben längst verstanden, dass sich die sicherheitspolitische Lage fundamental verändert hat. In einer Umfrage der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) aus dem Oktober 2025 gaben mehr als die Hälfte der Befragten an, die Sicherheitslage sei heute viel schlechter (31 Prozent) oder eher schlechter (22 Prozent) als zur Zeit des Kalten Krieges.

