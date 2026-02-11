Lange hieß es, dass sich die Deutschen zu gut in der alten Ordnung eingerichtet hätten, um sich angemessen auf die neue sicherheitspolitische Lage einzustellen. Diese Zeiten sind vorbei: Die Deutschen haben längst verstanden, dass sich die sicherheitspolitische Lage fundamental verändert hat. In einer Umfrage der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) aus dem Oktober 2025 gaben mehr als die Hälfte der Befragten an, die Sicherheitslage sei heute viel schlechter (31 Prozent) oder eher schlechter (22 Prozent) als zur Zeit des Kalten Krieges.