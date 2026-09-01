Die Bundesregierung schlägt einen immer härteren Konfrontationskurs mit dem Kreml ein. Gleich zwei Minister traten am Dienstagabend in Berlin auf die Bühne, um vor laufenden Kameras die Botschaft nach Moskau zu schicken: Wir sehen, was ihr tut! Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Außenminister Johann Wadephul (CDU) warfen Russland massive hybride Angriffe gegen Deutschland vor. Auch der Anschlag mit einer Sprengdrohne auf den Flughafen Leipzig Anfang August soll auf das Konto Russlands gehen. Die Süddeutsche Zeitung beantwortet die wichtigsten Fragen zur Gegenwehr aus Berlin:
Drohnenattacke von LeipzigDie Grauzone zwischen Krieg und Frieden wird größer
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Wochenlang hat die Bundesregierung an der „Operation Antwort“ gearbeitet und nun Russland verantwortlich gemacht für den Drohnenangriff von Leipzig. Was das bedeutet und mit welcher Reaktion aus Moskau zu rechnen ist.
Von Markus Balser und Daniel Brössler, Berlin
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