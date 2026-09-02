Generalkonsulat dicht, Russland-Haus soll schließen, Schattenflotte unter Druck: Deutschland verhängt wegen des Angriffs von Leipzig Strafmaßnahmen gegen Russland. Doch wie wirksam sind sie?

Stärke und Entschlossenheit, das war Alexander Dobrindt (CSU) und Johann Wadephul (CDU) anzusehen, sollte ihr gemeinsamer Auftritt ausstrahlen. Auf einer kleinen Bühne im Innenministerium verkündeten der Innen- und der Außenminister, wie sie auf Russlands hybriden Krieg antworten wollen. Ein ganzes Bündel von Maßnahmen soll Moskau in die Schranken weisen. Doch längst ist klar: Noch sind viele Details offen. Manche Maßnahme ist schwer umzusetzen. Die Süddeutsche Zeitung beantwortet die wichtigsten Fragen: