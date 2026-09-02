Zum Hauptinhalt springen

Russlands hybrider KriegEine Antwort auf Leipzig – und viele Fragen

Lesezeit: 4 Min.

Das umstrittene Russische Haus in der Berliner Friedrichstraße, angeblich nur eine Kultureinrichtung.
Das umstrittene Russische Haus in der Berliner Friedrichstraße, angeblich nur eine Kultureinrichtung.
Ludwig Nikulski

Generalkonsulat dicht, Russland-Haus soll schließen, Schattenflotte unter Druck: Deutschland verhängt wegen des Angriffs von Leipzig Strafmaßnahmen gegen Russland. Doch wie wirksam sind sie?

Von Markus Balser, Daniel Brössler und Georg Ismar, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Stärke und Entschlossenheit, das war Alexander Dobrindt (CSU) und Johann Wadephul (CDU) anzusehen, sollte ihr gemeinsamer Auftritt ausstrahlen. Auf einer kleinen Bühne im Innenministerium verkündeten der Innen- und der Außenminister, wie sie auf Russlands hybriden Krieg antworten wollen. Ein ganzes Bündel von Maßnahmen soll Moskau in die Schranken weisen. Doch längst ist klar: Noch sind viele Details offen. Manche Maßnahme ist schwer umzusetzen. Die Süddeutsche Zeitung beantwortet die wichtigsten Fragen:

Zur SZ-Startseite

Anschlag in Leipzig
:Putin streitet Schuld ab – und greift Merz an

Der russische Präsident behauptet, Deutschland habe im Fall von Leipzig Beweise gefälscht, um von der schwierigen Lage des Bundeskanzlers abzulenken. Eine der geplanten Sanktionen könnte sein Land empfindlich treffen.

SZ PlusVon Frank Nienhuysen

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite