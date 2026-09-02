Stärke und Entschlossenheit, das war Alexander Dobrindt (CSU) und Johann Wadephul (CDU) anzusehen, sollte ihr gemeinsamer Auftritt ausstrahlen. Auf einer kleinen Bühne im Innenministerium verkündeten der Innen- und der Außenminister, wie sie auf Russlands hybriden Krieg antworten wollen. Ein ganzes Bündel von Maßnahmen soll Moskau in die Schranken weisen. Doch längst ist klar: Noch sind viele Details offen. Manche Maßnahme ist schwer umzusetzen. Die Süddeutsche Zeitung beantwortet die wichtigsten Fragen:
Russlands hybrider KriegEine Antwort auf Leipzig – und viele Fragen
Lesezeit: 4 Min.
Generalkonsulat dicht, Russland-Haus soll schließen, Schattenflotte unter Druck: Deutschland verhängt wegen des Angriffs von Leipzig Strafmaßnahmen gegen Russland. Doch wie wirksam sind sie?
Von Markus Balser, Daniel Brössler und Georg Ismar, Berlin
Lesen Sie mehr zum Thema