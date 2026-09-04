Die Attacken auf das deutsche Stromnetz und ein Rüstungsunternehmen vergrößern die Sorgen um die Sicherheit. Die Politik will den Schutz verbessern. Doch wer soll das bezahlen?

Eine Serie von Brandanschlägen auf Rüstungsunternehmen und das Stromnetz löst in Deutschland massive Sorgen um die Sicherheit aus. Innerhalb weniger Tage registrierten die Behörden in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen mehrere Angriffe auf Umspannwerke und Stromtrassen mit dem Ziel, großflächige Stromausfälle auszulösen. In München hatten zwei Angreifer in der Nacht zum Donnerstag zudem die Zentrale eines Rüstungsunternehmens mit Brandsätzen attackiert.