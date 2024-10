Eigentlich hatte die Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz den bevorstehenden EU-Gipfel zum Thema. Doch der Regierungschef nutzte seinen Auftritt am Mittwoch im Bundestag, um noch einmal „ein paar klare Aussagen“ zur Lage im Nahen Osten zu machen. Es war dass zweite Mal, dass sich Scholz binnen weniger Tage dazu äußerte, ein Punkt also, der ihm offenkundig wichtig ist. Und er bekräftigte, was er schon in einer Intervention in der Debatte zum Jahrestag des Terrorüberfalls der Hamas am 7. Oktober im Plenum gesagt hatte: Israel habe das Recht, sich gegen die Hamas und die Hisbollah zu verteidigen, und „kann sich auf unsere Solidarität verlassen“.

Scholz führte weiter aus, Solidarität bedeute auch, dass Deutschland dazu beitrage, Israel „in die Lage zu versetzen und in der Lage zu halten“, sich zu verteidigen. Deutschland habe Israel Waffen und Rüstungsgüter geliefert, und es werde „auch immer weitere Lieferungen geben. Darauf kann sich Israel verlassen“, sagte Scholz. Er trat damit abermals Vorwürfen von Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) entgegen, die Bundesregierung verweigere Israel einen wesentlichen Teil der Unterstützung, indem sie über Monate nicht die notwendigen Ausfuhrgenehmigungen erteilt habe für den erbetenen Export von Munition und Ersatzteilen für Panzer.

Die FDP will Israel „ohne Wenn und Aber unterstützen“

Seither hat sich die Debatte weiter zugespitzt, nicht nur zwischen Opposition und Regierung, auch in der Ampel werden Unterschiede sichtbar. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr hatte in der Debatte zum 7. Oktober schon gefordert, dass Selbstverteidigungsrecht Israels „ohne Wenn und Aber zu unterstützen“. Übersetzt heißt das nichts anderes, als dass die Liberalen der Auffassung sind, Deutschland solle Israel an Waffen alles liefern, was gewünscht ist. Ähnlich äußerte sich am Mittwoch Marcus Faber, der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Er habe Zweifel, ob Deutschland immer seiner politischen Verantwortung gerecht geworden sei, sagte er.

Im Zentrum der Auseinandersetzung steht der Vorwurf von Merz, die Bundesregierung habe Entscheidungen aus politischen Vorbehalten verweigert, während sie zugleich Israel öffentlich ihre Solidarität versichere. Die Union macht dafür vor allem Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck verantwortlich, die beide dem Bundessicherheitsrat angehören. Das geheim tagende Gremium muss Rüstungsexporte nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz freigeben, sofern diese nicht an Nato-Staaten oder ihnen gleichgestellte Verbündete gehen oder Lieferungen von besonderer politischer Bedeutung sind. Habecks Haus ist dabei Genehmigungsbehörde, das Auswärtige Amt steuert die völkerrechtliche Bewertung von Sachverhalten bei.

Die Bundesregierung hat wiederholt dementiert, dass es einen Lieferstopp an Israel gegeben habe. Der Bundeskanzler, aber auch Baerbock bekräftigten am Mittwoch im Bundestag aber, dass es auch weiterhin humanitärer Hilfe für die Menschen im Gazastreifen bedürfe und dass die Regeln des Völkerrechts im Nahost-Krieg eingehalten werden müssten. Es brauche außerdem auch eine Perspektive für eine Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinensern, sagte Scholz.

Die Bundesregierung hatte von Israel die schriftliche Zusicherung gefordert, das Völkerrecht beim Einsatz von aus Deutschland gelieferten Rüstungsgütern zu wahren. Die sind inzwischen eingegangen. Solche Zusicherungen sind auch Teil von Verträgen mit der Ukraine, mithin nicht unüblich. Daraufhin hatte die Bundesregierung neue Exporte freigegeben.

Auch Baerbock bekräftigt, dass Israels Sicherheit deutsche Staatsräson sei

Unter Verweis auf ein Gespräch von Benny Gantz, der lange dem Kriegskabinett von Premier Benjamin Netanjahu angehörte, im Bundeskanzleramt in Berlin, hatte die dem Premier nahestehende Zeitung Israel Hayom berichtet, die Bundesregierung habe Zusagen gefordert, dass Israel „keinen Völkermord“ begehe. Das ist schon allein deshalb unglaubwürdig, weil die Bundesregierung schriftlich bei internationalen Gerichten begründet hat, dass sie diese Vorwürfe entschieden zurückweist.

Allerdings hat Nicaragua Deutschland vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen Beihilfe zum Völkermord verklagt. Um weiteren solcher Klagen vor internationalen Gerichten oder auch Verwaltungsgerichten in Deutschland vorzubauen, hat die Bundesregierung, so zumindest stellt sie es dar, nun die Zusicherungen eingeholt. Menschenrechtsanwälte haben bereits neue Klagen gegen die Bundesregierung angekündigt.

Baerbock führte am Mittwoch aus, dass die Bundesregierung „genauso wie unsere amerikanischen und britischen Partner“ immer wieder die Einhaltung des humanitären Völkerrechts thematisiere – ein Verweis auf einen Brief von US-Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin vom Wochenende, in dem sie ultimativ von Israel Verbesserungen der humanitären Lage im Gazastreifen fordern und deutliche Vorwürfe erheben. Zudem hatten die USA zuletzt auch die Kriegsführung Israels in Libanon kritisiert. Großbritannien hat 30 von 350 bestehenden Exportlizenzen für Israel ausgesetzt, weil das Außenministerium „klare Risiken“ dafür sieht, dass bestimmte Rüstungsgüter bei Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht eingesetzt werden könnten.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich hatte am Dienstag sogar öffentlich von der Bundesregierung gefordert, wegen des Beschusses von Stützpunkten der UN-Blauhelmtruppe Unifil im Süden Libanons durch israelische Truppen den Botschafter des Landes, Ron Prosor, ins Auswärtige Amt einzubestellen. Mützenich verwies darauf, dass auch Deutschland Soldaten für die UN-Truppe stelle und deren Sicherheit gefährdet sei.

Baerbock bekräftigte am Mittwoch, die Sicherheit Israels und der Schutz des jüdischen Lebens in Deutschland seien Teil der Staatsräson. Sie warb dafür, dass die demokratischen Fraktionen im Bundestag geeint sein sollten darin, aber auch in der Frage, dass das humanitäre Völkerrecht eingehalten werden müsse. Darin liege kein Widerspruch, sagte sie in der Regierungsbefragung im Bundestag. Der Angriff der Hamas habe auch dem Versuch gegolten, eine Annäherung zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn zu unterbinden.

An einer Verständigung aber versucht die Bundesregierung zusammen mit den USA, Großbritannien, Frankreich und Italien weiter zu arbeiten, wie Baerbock ausführte. Allerdings zeigt Israels Regierung daran zurzeit wenig Interesse. Am Mittwoch verstärkte sie nochmals die Angriffe auf Ziele der Hisbollah in Libanon. Westliche Diplomaten gehen davon aus, dass Netanjahu zunächst den Ausgang der Präsidentenwahl in den USA abwarten will. Sollte der Republikaner Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehren, so offenbar die Annahme in Jerusalem, wäre von dort weniger Kritik und politischer Druck in Richtung auf eine Zwei-Staaten-Lösung zu erwarten.