Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich auch in Deutschland weiter aus. "Es ist nicht die Frage, ob Delta die führende Variante wird, sondern wann", sagte der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI) Lothar Wieler am Freitag. Spätestens im Herbst werde sie die Oberhand haben. In Deutschland habe die Variante derzeit einen Anteil von sechs Prozent. "Wichtig ist daher, dass wir die Ansteckungen jetzt unten halten." Auch bei niedrigen Inzidenzen sei ein behutsames Öffnen in kleinen Schritten nötig. Auch Kanzlerin Angela Merkel mahnt mit Blick auf Delta zur Vorsicht bei der Öffnung des Reiseverkehrs. "Ich bitte um Verständnis, wenn wir an manchen Stellen ein bisschen vorsichtig sind", sagte Merkel auf der nationalen Luftfahrtkonferenz. "Wir wollen nicht rein und raus aus den Kartoffeln." Nach dem Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron betonte Merkel erneut: Die Corona-Pandemie sei nicht vorbei, die Delta-Variante gefährlich. Es sei schön, dass in München wieder 14 000 Fans ins Stadion dürften. "Aber wenn ich vollkommen besetzte Stadien sehe in anderen Ländern Europas, dann bin ich ein wenig skeptisch, ob das die richtige Antwort auf die gegenwärtige Situation ist."