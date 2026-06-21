Die Beschäftigten in Deutschland müssen sich auf eine längere Lebensarbeitszeit und steigende Rentenbeiträge einstellen. Dies sehen nach SZ-Informationen die Empfehlungen der Rentenkommission der Bundesregierung vor, die am Dienstag offiziell vorgestellt werden sollen. Die Kommission aus Wissenschaftlern und Politikern aus den Koalitionsfraktionen hat in den vergangenen Monaten Reformvorschläge erarbeitet, die die Rente angesichts der Alterung der Bevölkerung zukunftsfest machen soll. Auf dieser Grundlage wollen sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD Anfang Juli im Koalitionsausschuss auf eine große Rentenreform verständigen.
RentenkommissionBeschäftigte sollen länger arbeiten und Beiträge für Staatsfonds leisten
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Länger arbeiten, höhere Beiträge, eine Kapitaldeckung: Die Rentenkommission schlägt einen tiefgreifenden Umbau des Systems vor. Was sich für Millionen Beschäftigte ändern könnte.
Von Roland Preuß, Berlin
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