US-Präsident Joe Biden will seinen wegen Hurrikan Milton abgesagten Deutschland-Besuch wahrscheinlich in der kommenden Woche nachholen. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung gibt es Planungen für Treffen mit Kanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin am Freitag. Eine offizielle Bestätigung dafür lag am Sonntag noch nicht vor. Eigentlich hatte Biden am vergangenen Wochenende nach Deutschland reisen wollen, auch für einen Ukraine-Gipfel auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein. Diesen Plan hatte Biden aber wegen der Naturkatastrophe in den USA verworfen. Wenn er nun doch anreist, wird es Bidens erster bilateraler Staatsbesuch in Deutschland als Präsident.