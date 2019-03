© dpa-rufa

Separatistenführer Puigdemont ist zu Besuch in Deutschland. Er will sich ein Jahr nach seiner Festnahme bei seinen damaligen Unterstützern bedanken und heute 100 Bücher katalanischer Autoren an die JVA übergeben, in der er 13 Tage inhaftiert war.