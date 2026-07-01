Seit Schweden alte Öltanker aus Russland jagt, nehmen diese vermehrt die deutsche Ostsee-Route. Greenpeace warnt vor Umweltrisiken, doch die Behörden unternehmen wenig. Wie kann das sein?

Ein Schnellboot, das mit einer Spezialeinheit an Bord auf ein Frachtschiff zurast, ein Hubschrauber, von dem aus sich schwer bewaffnete Soldaten abseilen – es waren Szenen wie aus einem Actionfilm, die die schwedische Polizei Anfang März von einem ihrer Einsätze freigab: Kurz zuvor hatten Einsatzkräfte der schwedischen Polizei im Verbund mit der Küstenwache das unter guineischer Flagge fahrende Frachtschiff Caffa geentert.