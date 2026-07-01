Ein Schnellboot, das mit einer Spezialeinheit an Bord auf ein Frachtschiff zurast, ein Hubschrauber, von dem aus sich schwer bewaffnete Soldaten abseilen – es waren Szenen wie aus einem Actionfilm, die die schwedische Polizei Anfang März von einem ihrer Einsätze freigab: Kurz zuvor hatten Einsatzkräfte der schwedischen Polizei im Verbund mit der Küstenwache das unter guineischer Flagge fahrende Frachtschiff Caffa geentert.
Wegen schwedischer KontrollenRussische Schattenflotte weicht in deutsche Gewässer aus
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Seit Schweden alte Öltanker aus Russland jagt, nehmen diese vermehrt die deutsche Ostsee-Route. Greenpeace warnt vor Umweltrisiken, doch die Behörden unternehmen wenig. Wie kann das sein?
Von Alex Rühle
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