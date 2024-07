Die „Kalifat-Demos“ in Hamburg, der tödliche Messerangriff von Mannheim, harte Fronten in der Nahost-Debatte: Der Islamexperte Mathias Rohe erklärt, was Politik, Verfassungsschutz und Bürger im Umgang mit dem wachsenden Islamismus in Deutschland besser machen können.

Interview von Majd El-Safadi, Christoph Koopmann

Der 7. Oktober 2023, da ist Mathias Rohe überzeugt, hat für die öffentliche Debatte und das Zusammenleben in Deutschland ähnliche Folgen wie einst 9/11. Wie schon nach den islamistischen Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA folgte auch auf die Schreckenstaten der Hamas in Israel hierzulande eine Welle der Solidarisierung von islamistischen Extremisten. Menschen in Deutschland verherrlichen auf einmal Terroristen, auf Demonstrationen von Gruppen wie „Muslim Interaktiv“ wurde öffentlich die Errichtung eines Kalifats gefordert. Dazu kamen geplante – und verhinderte – Anschläge in der Weihnachtszeit; vor wenigen Wochen wurde in Mannheim der Polizist Rouven Laur durch einen Messerangriff getötet.