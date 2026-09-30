Die Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser (SPD) sieht beim Thema Aufstiegschancen in Deutschland eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Laut dem am Mittwoch in Berlin präsentierten Kurzbericht des Deutschland-Monitors 2026 sagen 95 Prozent der Befragten, dass Leistung und Fleiß für gesellschaftlichen Aufstieg zählen sollten. Gleichzeitig werden als tatsächlich entscheidend Vermögen und Beziehungen (jeweils 80 Prozent) genannt. Wenn Menschen nicht mehr an Leistung glaubten, sei dies „fatal“, sagte Kaiser. Die Daten zeigten aber auch, dass sozialer Aufstieg nur für eine Minderheit der Menschen in Deutschland eine maßgebliche Bedeutung besitze. Lediglich jeder zehnten Person ist dies nach Kaisers Darstellung „sehr wichtig“, gut einem Viertel (28 Prozent) „eher wichtig“. Menschen in Ostdeutschland haben eine etwas größere Erwartung an die eigene soziale Mobilität. Kaiser sagte, Menschen würden von der Politik erwarten, dass sie gegen sozialen Abstieg geschützt werden.

Während 27 Prozent im Osten mit einem Aufstieg rechnen, denken das nur 23 Prozent im Westen. Die große Mehrheit in Gesamtdeutschland (62 Prozent) denkt, dass sich für sie nicht viel ändern wird. Die allermeisten Menschen (88 Prozent) wünschen sich darüber hinaus, dass in Deutschland die Gesellschaft insgesamt vorankommt. Bei dieser Einstellung gab es laut Studiendaten so gut wie keine Unterschiede zwischen Ost und West. Der ostdeutschen Bevölkerung ist es etwas häufiger „sehr wichtig“ (44 Prozent), dass es die kommenden Generationen einmal besser haben, als der westdeutschen Bevölkerung (38 Prozent). Bei der Wahrnehmung der Vergangenheit zeigt sich ein differenziertes Bild: In der westdeutschen Bevölkerung haben 71 Prozent der Befragten das Gefühl, dass in der Generation ihrer Eltern mehr Menschen auf- als abgestiegen sind. In Ostdeutschland nahmen dies nur 56 Prozent so wahr. In Zukunft erwarten mehr als zwei Drittel der Menschen im Osten wie im Westen einen Abstieg.