Eines soll der Bundesregierung, wenn es so weit ist, niemand vorwerfen können – dass sie nicht vorbereitet gewesen wäre. „Wir haben eine weitgehende Einigung in der Bundesregierung, wie wir reagieren“, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Sonntag im Sommerinterview der ARD. Seit dem missglückten Drohnenangriff auf den Leipziger Flughafen Anfang August steht eine große Frage im Raum: Wenn, wie von Experten von Anfang an vermutet, Russland hinter dem Angriff steht, wie soll die Bundesregierung dann reagieren?