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Leipziger DrohnenangriffDie „Operation Antwort“ geht in die entscheidende Phase

Lesezeit: 3 Min.

Friedrich Merz: „Wir haben eine weitgehende Einigung in der Bundesregierung, wie wir reagieren.“
Friedrich Merz: „Wir haben eine weitgehende Einigung in der Bundesregierung, wie wir reagieren.“
Michele Tantussi/Getty

Kanzler Merz hat hohe Erwartungen an die Reaktion auf den Drohnenangriff von Leipzig geweckt. Welche Maßnahmen denkbar wären – und warum die Bundesregierung Russland noch immer nicht verantwortlich macht.

Von Daniel Brössler, Berlin

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Eines soll der Bundesregierung, wenn es so weit ist, niemand vorwerfen können – dass sie nicht vorbereitet gewesen wäre. „Wir haben eine weitgehende Einigung in der Bundesregierung, wie wir reagieren“, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Sonntag im Sommerinterview der ARD. Seit dem missglückten Drohnenangriff auf den Leipziger Flughafen Anfang August steht eine große Frage im Raum: Wenn, wie von Experten von Anfang an vermutet, Russland hinter dem Angriff steht, wie soll die Bundesregierung dann reagieren?

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