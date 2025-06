Ziemlich genau ein Jahr ist es her, da fand die „EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur“ doch noch eine Mehrheit. Handstreichartig stimmte die damalige österreichische Umweltministerin Leonore Gewessler der Verordnung zu. Im Kreis der EU-Staaten war damit die Mehrheit in letzter Minute gesichert, Österreich dagegen stürzte der Vorstoß der grünen Ministerin in eine Koalitionskrise. Dieser Tage erst hat der Naturschutzbund Österreich den 17. Juni zum „Tag der Renaturierung“ erklärt – denn Naturschützer feiern das Gesetz. Viele Landwirte dagegen weniger.