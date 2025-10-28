In einem ungewöhnlichen Schulterschluss wenden sich Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister von Kiel bis München parteiübergreifend an Bundeskanzler Friedrich Merz. Sie fordern eine Neuordnung der kommunalen Finanzen.

Finanzielle Nöte hielt man in Stuttgart lange für ein Problem, das nur Städte im Osten und Westen der Republik haben. Dank glänzender Geschäfte von Mercedes, Porsche und vielen erfolgreichen Mittelständlern war die Stadtkasse prall gefüllt. Noch 2023, als andere Kommunen schon als faktisch pleite galten, erwirtschaftete die Stadt einen ansehnlichen Überschuss. Doch nun treffen die kommunalen Finanznöte selbst die stolze schwäbische Landeshauptstadt mit voller Wucht.