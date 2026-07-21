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BundeskriminalamtMehr als 20 000 Kinder und Jugendliche Opfer von sexuellem Missbrauch

Lesezeit: 3 Min.

Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) präsentiert in Berlin die Ergebnisse einer BKA-Analyse zu sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen.
Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) präsentiert in Berlin die Ergebnisse einer BKA-Analyse zu sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Omer Messinger/Getty Images

Der Innenminister nennt die Zahlen „erschreckend hoch“. Das BKA warnt Eltern vor den Gefahren von Online-Spielen und Chats. Denn meist werden die Taten über das Netz angebahnt.

Von Markus Balser, Berlin

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In Deutschland wächst die Zahl der Missbrauchsfälle von Kindern und Jugendlichen deutlich. Die Polizei hat im vergangenen Jahr mehr als 20 000 Opfer sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen registriert. Das geht aus dem Lagebild „Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen“ des Bundeskriminalamts (BKA) hervor. Allein 2025 mussten sich die Ermittler damit um vier Prozent mehr Fälle kümmern. Die Mehrheit der Opfer war dem Bericht zufolge zwischen sechs und 13 Jahre alt.

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