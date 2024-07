Bundeswehr und Judentum:Ein Rabbinat für die Truppe

Oberstabsgefreiter Baranski ist seit 2019 bei der Bundeswehr und dient als jüdischer Soldat im Taktischen Luftwaffengeschwader 71 „Richthofen“ im niedersächsischen Wittmund. Damit gehört er zu einer religiösen Minderheit in der Truppe. Viele Jahre lang war es wegen der Rolle der Wehrmacht in der Shoah ein Tabu, als Jude der Bundeswehr beizutreten. Dieser Druck besteht bis heute, nimmt aber allmählich ab. Baranskis Familie und Freunde etwa reagierten positiv auf seine Entscheidung. Für den 25-Jährigen bedeutet sein Dienst vor allem, die Verfassung zu schützen und sich für „die Werte seines Heimatlandes einzusetzen“. Als stellvertretender Vorsitzender des Bundes Jüdischer Soldaten setzt sich Baranski dafür ein, dass Juden ihren Glauben in den Streitkräften frei ausleben können. Dazu gehört auch ein neues Militärrabbinat.

Boris Pistorius und Josef Schuster kommen

Nach fünf Jahren Planung wird das Militärrabbinat am Donnerstag offiziell eingeweiht. In Anwesenheit von Verteidigungsminister Boris Pistorius und dem Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, wird eine Torarolle in das Gebäude eingeführt. Der Hauptsitz befindet sich in einem Bürogebäude in Berlin-Mitte, direkt an der Straßenecke neben dem Zentralrat. Würde am Türrahmen keine Mesusa stecken, die gläubige Juden berühren, bevor sie ein Haus betreten, würde das Rabbinat aussehen wie eine gewöhnliche Behörde mit niedrigen Decken und Teppichboden. Hier stehen mehrere Bürotische noch leer, denn von den insgesamt etwa 50 neuen Dienstposten ist gerade mal die Hälfte besetzt. Für die rund 300 jüdischen Soldatinnen und Soldaten mag das nach vielen Angestellten klingen, aber für die Leiterin des Rabbinats, Monika Heimburger, habe eine solche Behörde viele Aufgaben, die von dieser Anzahl unabhängig seien.

Die Aufgaben eines Militärrabbiners bestehen in erster Linie in der Einzelbetreuung. Also für Fragen, wie die von Johannes Baranski vor seiner Pazifik-Reise: Was, wenn an Schabbat ein Dienst anfällt? Wie geht es den Kameraden, die zur Uniform keine Kippa tragen dürfen? Und dann eben die Sache mit der koscheren Ernährung. Früher war für solche Probleme nur der Rabbiner Zsolt Balla da. Er wurde 2021 zum ersten Militärrabbiner der Bundesrepublik vereidigt und kümmert sich seitdem um die Sorgen der jüdischen Soldaten. Mittlerweile arbeitet er aber nicht allein. In den Stützpunkten Hamburg, Potsdam, Leipzig, München und Köln sind jeweils ein Rabbiner stationiert, künftig sollen es zwei sein. Sie sind dann nicht nur für die Juden in den jeweiligen Kasernen zuständig, sondern dienen als Ansprechpartner in der ganzen Region.

Wenn etwa ein Soldat der Marine an Schabbat einem Dienst zugeteilt wird und wissen will, worauf er achten soll, kann er diese Fragen an den Militärrabbiner richten. Neben den Einzelgesprächen organisieren sie auch Treffen an Feiertagen wie Jom Kippur, Pessach oder Chanukka.

Auch in der Truppe gibt es antisemitische Vorfällen

Seit dem 7. Oktober beschäftigt die Kameraden aber auch ein anderes Problem: der Antisemitismus. Auch in der Truppe kommt es zu judenfeindlichen Vorfällen, erzählt Baranski. Zwar gibt es Ansätze in der Bundeswehr, daran zu arbeiten, aber der Soldat wünscht sich, dass die Vorgesetzten stärker sensibilisiert werden oder dass in Härtefällen konsequenter gehandelt werde. Laut dem aktuellen Bericht der Wehrbeauftragten Eva Högl habe sich ein Mannschaftssoldat im Kameradenkreis antisemitisch geäußert und sagte unter anderem „Ich hasse alle Juden“ und „Der Holocaust ist nur erfunden“. Der Soldat wurde daraufhin entlassen.

Solche Fälle sind mitunter Grund, weshalb sich viele Juden in Deutschland dem Militär nicht anschließen wollen. Die Schaffung des Militärrabbinats sei aus diesem Grund auch ein „Vertrauensbeweis“ der jüdischen Gemeinde, sagt Leiterin Monika Heimburger. Zu Beginn war der Zentralrat der Juden auch skeptisch, warum es sich hier um ein Projekt von „großer Signalkraft“ für Deutschland handle.

Neben dem Militärrabbinat stellt die katholische und die evangelische Kirche ebenfalls Pfarrer für die Seelsorge zur Verfügung. Für Muslime in der Bundeswehr gibt es bisher keinen Militärimam, auch weil es in Deutschland keinen repräsentativen Dachverband gibt. Johannes Baranski würde sich ein ähnliches Angebot für seine Kameradinnen und Kameraden muslimischen Glaubens wünschen, immerhin machen sie mehr als einen Prozent des Militärs aus. Aus eigener Erfahrung weiß er, wie hilfreich so eine religiöse Seelsorge sein kann.