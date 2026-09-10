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Verfahren vor dem Internationalen GerichtshofDer Vorwurf gegen Deutschland: Beihilfe zum Völkermord

Lesezeit: 4 Min.

Hohe Decken, 16 Richter: Der Internationale Gerichtshof in Den Haag.
Hohe Decken, 16 Richter: Der Internationale Gerichtshof in Den Haag.
Mouneb Taim/AP/dpa

Die Bundesregierung habe mit Waffenlieferungen nach Israel einen Genozid an den Palästinensern unterstützt, argumentiert der Kläger Nicaragua. Wie sich Deutschland vor Gericht verteidigt.

Von Ronen Steinke, Berlin

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Deutschland. Völkermord. Diese beiden Begriffe, in einem Atemzug genannt, wecken sofort die Erinnerung an den Holocaust, an die deutsche Schuld an unsäglichen Verbrechen. Und genau diesen historischen Vergleich zog der nicaraguanische Botschafter in den Niederlanden, Carlos José Argüello Gómez, dann auch gleich explizit.

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