Die Bundesregierung habe mit Waffenlieferungen nach Israel einen Genozid an den Palästinensern unterstützt, argumentiert der Kläger Nicaragua. Wie sich Deutschland vor Gericht verteidigt.

Deutschland. Völkermord. Diese beiden Begriffe, in einem Atemzug genannt, wecken sofort die Erinnerung an den Holocaust, an die deutsche Schuld an unsäglichen Verbrechen. Und genau diesen historischen Vergleich zog der nicaraguanische Botschafter in den Niederlanden, Carlos José Argüello Gómez, dann auch gleich explizit.