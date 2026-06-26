Der Bundestag beschließt ein Gesetz, das Hunderte Verkehrsvorhaben beschleunigen soll. Die Koalition sieht darin einen Durchbruch. Doch die Natur könnte auf der Strecke bleiben.

Natürlich kommt Patrick Schnieder das Chaos an der Bonner Nordbrücke auch irgendwie gelegen. 100 000 Autos seien schließlich über die marode Brücke gefahren, doziert der Bundesverkehrsminister im Bundestag, „100 000, Tag für Tag.“ Bis sie dann Anfang des Monats gesperrt werden musste. Was wiederum nur eines belege, sagt der CDU-Mann: „Deutschland hat in den vergangenen Jahren zu wenig in die Infrastruktur investiert.“ Das soll sich jetzt ändern: Deutschland wird zur Baustelle.