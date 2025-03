Rezension von Dominik Fürst

Manchmal hat man als Autor Glück, und ein Buch erscheint genau zur richtigen Zeit. Weil die künftigen Regierungspartner Union und SPD nun erkannt zu haben glauben, dass Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur nötig sind, um Deutschland zu einem Wirtschaftsaufschwung zu verhelfen, könnten die Autoren Chris Reiter und Will Wilkes ohne Weiteres behaupten: told you so.