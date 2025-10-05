Zum Hauptinhalt springen

Hybride KriegsführungDeutschland im Visier der Feinde

Lesezeit: 4 Min.

Den Westen im Blick: Der russische Präsident Wladimir Putin hält 2018 ein Fernglas während einer militärischen Übung in Sibirien.
Den Westen im Blick: Der russische Präsident Wladimir Putin hält 2018 ein Fernglas während einer militärischen Übung in Sibirien. (Foto: Alexei Nikolsky/Pool Sputnik Kreml/dpa)

Die Journalisten Reinhard Bingener und Markus Wehner haben Dutzende Beispiele hybrider Kriegsführung durch autoritär regierte Staaten gegen Deutschland gesammelt. Ihr Buch zeichnet ein erschreckendes Bild – und kommt genau zur rechten Zeit.

Rezension von Nicolas Freund

Erst dringen mutmaßlich russische Drohnen in den polnischen Luftraum ein, wenige Tage später werden ähnliche Flugobjekte über Flughäfen in Dänemark und Norwegen gesichtet. Ein ehemaliger Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah wird wegen Spionage für den chinesischen Geheimdienst zu fast fünf Jahren Haft verurteilt. In Polen wird ein Verdächtiger im Zusammenhang mit dem Anschlag auf die Nord-Stream-Pipeline festgenommen. In Hessen entscheidet der Verwaltungsgerichtshof, dass der Verfassungsschutz den dortigen AfD-Landesverband wegen „einer gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichteten Bestrebung“ als Verdachtsfall einstufen darf. In Moldau kann sich die regierende, proeuropäische Partei bei den Parlamentswahlen durchsetzen. Zuvor war vor einer möglichen Einflussnahme Russlands auf die Abstimmung gewarnt worden.

Zur SZ-Startseite

ExklusivRussische Sabotage
:Brandgefährlich

Sie sind leicht zu finden, billig – und entbehrlich, wenn sie auffliegen: Russlands sogenannte Wegwerfagenten verunsichern den Westen. Mit Paketbomben in DHL-Flugzeugen hätten sie beinahe eine Katastrophe verursacht. Eine Recherche von SZ, NDR und WDR beleuchtet das Sabotagesystem des Kreml aus Drahtziehern, Mittelsmännern und Handlangern.

SZ PlusVon Sebastian Erb, Jörg Schmitt, Lina Verschwele und Ralf Wiegand

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite