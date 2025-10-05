Erst dringen mutmaßlich russische Drohnen in den polnischen Luftraum ein, wenige Tage später werden ähnliche Flugobjekte über Flughäfen in Dänemark und Norwegen gesichtet. Ein ehemaliger Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah wird wegen Spionage für den chinesischen Geheimdienst zu fast fünf Jahren Haft verurteilt. In Polen wird ein Verdächtiger im Zusammenhang mit dem Anschlag auf die Nord-Stream-Pipeline festgenommen. In Hessen entscheidet der Verwaltungsgerichtshof, dass der Verfassungsschutz den dortigen AfD-Landesverband wegen „einer gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichteten Bestrebung“ als Verdachtsfall einstufen darf. In Moldau kann sich die regierende, proeuropäische Partei bei den Parlamentswahlen durchsetzen. Zuvor war vor einer möglichen Einflussnahme Russlands auf die Abstimmung gewarnt worden.
Hybride KriegsführungDeutschland im Visier der Feinde
Lesezeit: 4 Min.
Die Journalisten Reinhard Bingener und Markus Wehner haben Dutzende Beispiele hybrider Kriegsführung durch autoritär regierte Staaten gegen Deutschland gesammelt. Ihr Buch zeichnet ein erschreckendes Bild – und kommt genau zur rechten Zeit.
Rezension von Nicolas Freund
Exklusiv
Russische Sabotage:Brandgefährlich
Sie sind leicht zu finden, billig – und entbehrlich, wenn sie auffliegen: Russlands sogenannte Wegwerfagenten verunsichern den Westen. Mit Paketbomben in DHL-Flugzeugen hätten sie beinahe eine Katastrophe verursacht. Eine Recherche von SZ, NDR und WDR beleuchtet das Sabotagesystem des Kreml aus Drahtziehern, Mittelsmännern und Handlangern.
Lesen Sie mehr zum Thema