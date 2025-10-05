Erst dringen mutmaßlich russische Drohnen in den polnischen Luftraum ein, wenige Tage später werden ähnliche Flugobjekte über Flughäfen in Dänemark und Norwegen gesichtet. Ein ehemaliger Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah wird wegen Spionage für den chinesischen Geheimdienst zu fast fünf Jahren Haft verurteilt. In Polen wird ein Verdächtiger im Zusammenhang mit dem Anschlag auf die Nord-Stream-Pipeline festgenommen. In Hessen entscheidet der Verwaltungsgerichtshof, dass der Verfassungsschutz den dortigen AfD-Landesverband wegen „einer gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichteten Bestrebung“ als Verdachtsfall einstufen darf. In Moldau kann sich die regierende, proeuropäische Partei bei den Parlamentswahlen durchsetzen. Zuvor war vor einer möglichen Einflussnahme Russlands auf die Abstimmung gewarnt worden.