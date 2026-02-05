Einbrüche, Diebstähle, Anschläge auf Bahn und Bundeswehr – mehr als 320 mutmaßliche Sabotagefälle hat das BKA 2025 gezählt. Das geht aus einer vertraulichen Analyse hervor. Nun plant die Regierung neue Maßnahmen.

Von Manuel Bewarder, Jörg Diehl, Florian Flade und Jörg Schmitt, München