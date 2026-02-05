Das neue Jahr war erst ein paar Tage alt, als die Saboteure offenbar wieder einmal zuschlugen. Am 7. Januar 2026 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Umspannwerk in Wuppertal. Eine Eingangstür wurde aufgebrochen, später fand die Polizei dort eine Tasche mit Werkzeug. Einen versuchten Diebstahl schlossen die Fahnder aus – und ermitteln seither wegen verfassungsfeindlicher Sabotage gegen unbekannt.
Hybrider Krieg gegen DeutschlandFast jeden Tag ein Fall von Sabotage
Lesezeit: 4 Min.
Einbrüche, Diebstähle, Anschläge auf Bahn und Bundeswehr – mehr als 320 mutmaßliche Sabotagefälle hat das BKA 2025 gezählt. Das geht aus einer vertraulichen Analyse hervor. Nun plant die Regierung neue Maßnahmen.
Von Manuel Bewarder, Jörg Diehl, Florian Flade und Jörg Schmitt, München
