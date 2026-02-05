Zum Hauptinhalt springen

Hybrider Krieg gegen DeutschlandFast jeden Tag ein Fall von Sabotage

Lesezeit: 4 Min.

Die Korvette Emden war eines von etlichen Zielen von Saboteuren. Zudem sind in Deutschland zahlreiche verdächtige Drohnen unterwegs.
Die Korvette Emden war eines von etlichen Zielen von Saboteuren. Zudem sind in Deutschland zahlreiche verdächtige Drohnen unterwegs. (Foto: Philip Dulian/dpa)

Einbrüche, Diebstähle, Anschläge auf Bahn und Bundeswehr – mehr als 320 mutmaßliche Sabotagefälle hat das BKA 2025 gezählt. Das geht aus einer vertraulichen Analyse hervor. Nun plant die Regierung neue Maßnahmen.

Von Manuel Bewarder, Jörg Diehl, Florian Flade und Jörg Schmitt, München

Das neue Jahr war erst ein paar Tage alt, als die Saboteure offenbar wieder einmal zuschlugen. Am 7. Januar 2026 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Umspannwerk in Wuppertal. Eine Eingangstür wurde aufgebrochen, später fand die Polizei dort eine Tasche mit Werkzeug. Einen versuchten Diebstahl schlossen die Fahnder aus – und ermitteln seither wegen verfassungsfeindlicher Sabotage gegen unbekannt.

ExklusivVerteidigung in Deutschland
:Wie gut die Wirtschaft auf Krieg und Krise vorbereitet ist

Im Ernstfall müssen Unternehmen die Bundeswehr nicht nur mit Material und Personal unterstützen. Sie tragen auch dazu bei, die Moral der Bevölkerung hochzuhalten. Experten kommen nun zu dem Schluss, dass es in diesem Bereich noch einiges zu tun gibt.

SZ PlusVon Claus Hulverscheidt und Sina-Maria Schweikle

