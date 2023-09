Es mag ein Klischee sein, aber es ist nun mal so: Wer verstehen will, wie die Briten die Deutschen sehen, landet irgendwann bei Basil Fawlty. So heißt der jähzornige, aber durchaus liebenswerte Hotelier in der britischen Comedyserie Fawlty Towers . Geradezu brillant ist die Folge "The Germans", in der Fawlty, gespielt von John Cleese, seine deutschen Gäste zur Weißglut treibt, weil er dauernd vom Krieg spricht. Als ihn einer der Deutschen bittet, damit aufzuhören, sagt Fawlty: "Ich? Sie haben doch angefangen." Darauf der Deutsche: "Wir haben nicht angefangen." Fawlty: "Doch, ihr habt Polen überfallen."

Die Episode mit dem legendären Satz "Don't mention the war" ist ein Meisterstück britischen Humors, aber halt auch schon 48 Jahre alt. Höchste Zeit also für die Frage, wie die Briten die Deutschen heute so sehen. Genau das wollte die Deutsche Botschaft in London wissen und hat dafür 2064 Briten befragen lassen. Alles in allem lässt sich sagen: Die Deutschen kommen ganz gut weg. Auf die Frage, wie sie ihre Sicht auf Deutschland insgesamt beschreiben würden, antworteten 57 Prozent mit "fairly positive", also "eher positiv". Zwölf Prozent kreuzten "sehr positiv" an, 13 Prozent "eher negativ", drei Prozent "sehr negativ". 15 Prozent gaben an, dass sie es nicht wüssten - "don't know".

Interessant ist bei solchen Umfragen immer, inwieweit Klischees und Stereotype verbreitet sind. Und siehe da, was die Eigenschaften betrifft, die die Briten am häufigsten mit Deutschland in Verbindung bringen, stehen diese drei ganz oben: organisiert, effizient, hart arbeitend. Am unteren Ende finden sich: faul, verschwenderisch, arm. So weit, so erwartbar. Überraschend ist allerdings, dass nur 23 Prozent der Befragten Deutschland heutzutage für einen Partner Großbritanniens halten (in Europa schnitt nur Frankreich mit 27 Prozent besser ab).

Ob das am Brexit liegt, wurde nicht erhoben. Fest steht nur: Auf die Frage, wie sich die Beziehungen seit dem britischen EU-Austritt verändert haben, antworteten 28 Prozent mit "Hat sich ein wenig verschlechtert", fünf Prozent mit "Ist viel schlimmer geworden". 34 Prozent waren der Auffassung, dass sich nichts verändert habe. 14 Prozent meinten, die Beziehungen seien (ein wenig) besser geworden.

Bleibt die Fawlty-Towers-Frage: Welche Rolle spielt heute der Zweite Weltkrieg? In der Umfrage gibt es dazu nur einen Anhaltspunkt. Der Aussage, dass Deutschland sich durch sein Handeln seiner Verantwortung für die in der Nazizeit begangenen Verbrechen, einschließlich des Holocausts, stellt, stimmten 53 Prozent zu. 15 Prozent stimmten dem nicht zu, 32 Prozent antworten mit "don't know".

Gefühlt lässt sich sagen, dass zumindest Schlagzeilen wie "Blitz the Fritz" weniger geworden sind. Noch Anfang der Nullerjahre gehörten sie einfach dazu, wenn mal wieder ein Fußball-Länderspiel anstand. Doch seit dem Sommermärchen 2006 haben die Tabloids rhetorisch abgerüstet. Mittlerweile spielt ja sogar der Kapitän des englischen Nationalteams in der Bundesliga. Als klar war, dass Harry Kane zum FC Bayern wechselt, verabschiedete ihn die ansonsten krautskritische Sun mit einem überraschend harmlosen Wortspiel: "Auf Wieder-Kane!"