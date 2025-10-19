Deutschland ruft seinen Botschafter in Georgien nach wachsenden Spannungen mit der Regierung in Tiflis zurück. „Seit vielen Monaten hetzt die georgische Führung gegen EU, Deutschland & auch den deutschen Botschafter persönlich“, schreibt das Auswärtige Amt am Sonntag auf X. Außenminister Johann Wadephul habe daher entschieden, den Botschafter Peter Fischer zurückzurufen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Das Ministerium wies darüber hinaus darauf hin, dass der EU-Außenrat sich am Montag mit Georgien befassen wird. Bereits vergangenen September war Fischer mit der georgischen Regierung aneinander geraten. Sie hatte den Botschafter einbestellt und ihm vorgeworfen, eine „radikale Agenda“ zu fördern. Fischer wurde damals gewarnt, sich nicht in innere Angelegenheiten Georgiens einzumischen. Das Auswärtige Amt hatte die Vorwürfe als grundlos zurückgewiesen. Die Spannungen zwischen Georgien und westlichen Staaten nehmen seit Monaten zu. Die Regierungspartei „Georgischer Traum“ wirft westlichen Gesandten vor, durch Treffen mit Oppositionsparteien die öffentliche Meinung beeinflussen zu wollen. Die georgischen Behörden gehen seit Monaten gegen pro-europäische Oppositionelle und Demonstranten vor, die der Regierung den Abbau demokratischer Rechte und einen pro-russischen Kurs vorwerfen. Die Regierung hatte Gespräche über einen EU-Beitritt ausgesetzt.