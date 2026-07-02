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BND und VerfassungsschutzGeheimdienste sollen auch sabotieren und zurückschlagen

Lesezeit: 3 Min.

Beamte im Bundesnachrichtendienst haben bislang lediglich Informationen beschafft, das soll sich jetzt ändern.
Beamte im Bundesnachrichtendienst haben bislang lediglich Informationen beschafft, das soll sich jetzt ändern. Wolfgang Kumm/dpa

Deutschlands Agenten dürfen nach einem Plan des Bundesinnenministeriums künftig aktiv gegen Widersacher im In- und Ausland vorgehen. Es wäre eine Zeitenwende.

Von Markus Balser, Manuel Bewarder und Florian Flade, Berlin

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Gemessen an der Zahl der Geheimdienste ist Deutschland zwar ein Ausnahmeland. Neben dem BND, dem Militärischen Abschirmdienst (MAD) und dem Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) gibt es auch noch 16 Landesämter für Verfassungsschutz. Stolze 19 also – und damit so viele wie in kaum einem anderen Land. Das Problem ist nur: Die Nachrichtendienste haben bislang weniger Befugnisse als in fast allen anderen Ländern.

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