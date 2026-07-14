Frankreichs Präsident Macron und Polens Regierungschef Tusk kündigen eine erste Übung der Koalition der Willigen für die Ukraine an. Warum der Kanzler dazu schweigt.

Es ist nur ein Bild, aber bedeutungslos ist es nicht. Als der französische Präsident Emmanuel Macron am Tag vor den Feiern zum Nationalfeiertag in Paris die Koalition der Willigen zum Familienfoto um sich versammelte, durfte zur einen Seite der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij neben ihm stehen und zur anderen Seite Polens Ministerpräsident Donald Tusk.