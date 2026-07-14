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Ukraine-KoalitionMerz macht mit, aber nicht so ganz

Lesezeit: 3 Min.

Verbündete sind sie, klar. In Sachen Ukraine-Koalition gehen die Vorstellungen von Frankreichs Präsident Macron (links) und Bundeskanzler Merz dennoch auseinander.
Verbündete sind sie, klar. In Sachen Ukraine-Koalition gehen die Vorstellungen von Frankreichs Präsident Macron (links) und Bundeskanzler Merz dennoch auseinander. Benoit Tessier/Benoit Tessier/Pool REUTERS via

Frankreichs Präsident Macron und Polens Regierungschef Tusk kündigen eine erste Übung der Koalition der Willigen für die Ukraine an. Warum der Kanzler dazu schweigt.

Von Daniel Brössler, Berlin

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Es ist nur ein Bild, aber bedeutungslos ist es nicht. Als der französische Präsident Emmanuel Macron am Tag vor den Feiern zum Nationalfeiertag in Paris die Koalition der Willigen zum Familienfoto um sich versammelte, durfte zur einen Seite der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij neben ihm stehen und zur anderen Seite Polens Ministerpräsident Donald Tusk.

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