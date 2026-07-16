Der Ort des Treffens hat eine historische Bedeutung. Im Schloss Augustusburg in Brühl empfing Bundeskanzler Konrad Adenauer im September 1962 Charles de Gaulle. Es war der erste offizielle Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in der Bundesrepublik nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Er besiegelte die Aussöhnung der einstigen Kriegsgegner. Nur wenige Monate später, am 22. Januar 1963, wurde der Élysée-Vertrag unterzeichnet.
Deutsch-französische BeziehungenRetten, was zu retten ist
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Wenn am Freitag der deutsch-französische Ministerrat in Brühl tagt, treffen zwei nervöse Partner aufeinander. Paris misstraut Deutschlands militärischer Stärke, Berlin bangt um Frankreichs politische Zukunft.
Von Alexandra Föderl-Schmid und Sina-Maria Schweikle, Paris/Berlin
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