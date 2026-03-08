Mit analytischer Schärfe bringt der französische Präsident das Problem auf den Punkt: „Die deutsch-französischen Beziehungen können alles überdauern – alles außer Gewohnheit, außer Gleichgültigkeit, die oft heimtückischer ist als Feindseligkeit.“ Emmanuel Macron sagte das im Mai 2024 in Berlin, also bevor Donald Trump in Washington zum zweiten Mal an die Macht gelangte, um sich an die Demontage des Zivilisationsmodells zu machen, das man „den Westen“ nennt. Heute, knapp zwei Jahre später, sieht sich Europa von drei autoritären Großmächten herausgefordert, von den USA unter Trump, Russland unter Wladimir Putin und, wenn auch derzeit aus dem Hintergrund, China unter Xi Jinping.