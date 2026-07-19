Es ist wie bei einer Scheidung, nach der Trennung bleibt die Frage: Wie teilen wir das gemeinsam Erreichte auf? Wie wird das verrechnet, was investiert wurde? Das gilt auch nach dem Scheitern des gemeinsamen Kampfjetprojekts im Rahmen des Future Combat Air System (FCAS). Immerhin haben Deutschland und Frankreich sowie die beteiligten Unternehmen Airbus und Dassault insgesamt 3,2 Milliarden Euro investiert. Praktisch ist es nicht so einfach, da noch weitere Unternehmen an dem Projekt gearbeitet haben. So haben etwa das französische Unternehmen Safran und die deutsche Firma MTU die Entwicklung für Triebwerke des geplanten Kampfjets vorangetrieben.