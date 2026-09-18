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BundeswehrEin neuer Tarnkappenjet, der ein Problem sichtbar macht

Lesezeit: 2 Min.

Ein F-35 -Kampfjet im Juni bei der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung auf dem Flughafen Berlin Brandenburg.
Ein F-35-Kampfjet im Juni bei der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung auf dem Flughafen Berlin Brandenburg.
Foto: Friedrich Bungert

Boris Pistorius nimmt in Texas die erste „F-35“ für die Bundeswehr in Empfang. Auf dem Radar sind diese Flieger kaum zu sehen. Experten warnen jedoch vor einem gefährlichen Nachteil.

Von Georg Ismar, Berlin

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Für Boris Pistorius ist die Antwort, ob Deutschland sich hier nicht in eine zu einseitige Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten begebe, recht einfach: Es gebe schlicht keinen europäischen Kampfjet fünfter Generation. Und weil nun auch das deutsch-französische FCAS-Projekt gescheitert ist, ist das für ihn quasi alternativlos.

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Nie hatte die Bundeswehr so viel Geld – und nie war die Frage drängender, ob sie es richtig ausgibt. Ein Besuch in der Ukraine zeigt, wie weit Deutschland der modernen Kriegsführung hinterherhinkt.

SZ PlusVon Claus Hulverscheidt, Georg Ismar, Henrike Roßbach und Sina-Maria Schweikle

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