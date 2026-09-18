Boris Pistorius nimmt in Texas die erste „F-35“ für die Bundeswehr in Empfang. Auf dem Radar sind diese Flieger kaum zu sehen. Experten warnen jedoch vor einem gefährlichen Nachteil.

Für Boris Pistorius ist die Antwort, ob Deutschland sich hier nicht in eine zu einseitige Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten begebe, recht einfach: Es gebe schlicht keinen europäischen Kampfjet fünfter Generation. Und weil nun auch das deutsch-französische FCAS-Projekt gescheitert ist, ist das für ihn quasi alternativlos.