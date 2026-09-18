Für Boris Pistorius ist die Antwort, ob Deutschland sich hier nicht in eine zu einseitige Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten begebe, recht einfach: Es gebe schlicht keinen europäischen Kampfjet fünfter Generation. Und weil nun auch das deutsch-französische FCAS-Projekt gescheitert ist, ist das für ihn quasi alternativlos.
BundeswehrEin neuer Tarnkappenjet, der ein Problem sichtbar macht
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Boris Pistorius nimmt in Texas die erste „F-35“ für die Bundeswehr in Empfang. Auf dem Radar sind diese Flieger kaum zu sehen. Experten warnen jedoch vor einem gefährlichen Nachteil.
Von Georg Ismar, Berlin
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