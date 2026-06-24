Die Bundesregierung spricht mit den Taliban – weil sie mehr Afghanen abschieben will. Dürfen im Gegenzug noch mehr Vertreter des international geächteten Regimes als Diplomaten in Deutschland arbeiten?

Bekannt werden sollte dieses Treffen nicht. Eine deutsche Delegation hatte sich für eineinhalb Tage in einem Istanbuler Hotel mit Gesprächspartnern aus Kabul verabredet. Das Ziel: auszuloten, wie man mehr Straftäter aus Deutschland abschieben könnte. Doch die Sache sprach sich herum. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes räumte kurz danach ein, dass „seit geraumer Zeit technische Gespräche mit den De-facto-Machthabern in Afghanistan“ geführt würden – also mit den Taliban. Die schwarz-rote Koalition hatte sich schließlich in ihrem Koalitionsvertrag darauf geeinigt, mehr Straftäter aus Deutschland in ihre Heimatländer zurückzuführen.