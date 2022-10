Von Claus Hulverscheidt

Die Grünen stehen nach dem Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Atomstreit vor einer Zerreißprobe. Zwar ging man in Parteikreisen am Dienstag davon aus, dass die Bundestagsfraktion Scholz' Weisung mittragen werde, wegen der aktuellen Energiekrise zusätzlich zu den Kernkraftwerken Isar 2 und Neckarwestheim 2 auch den Meiler Emsland länger in Betrieb zu behalten als ursprünglich geplant. Mehrere Abgeordnete äußerten aber erheblichen Unmut und ließen offen, ob sie der entsprechenden Gesetzesänderung im Parlament zustimmen werden.

Verkompliziert wird die Situation noch durch Aussagen des stellvertretenden FDP-Chefs Wolfgang Kubicki, der klarmachte, dass er die Atomdebatte auch nach der Entscheidung des Kanzlers noch nicht für erledigt hält. "Ich bin sicher, wir werden im Frühjahr nächsten Jahres neu diskutieren. Wenn sich herausstellen sollte, dass wir die Kernkraftwerke weiterhin brauchen, dann wird der 15. April 2023 nicht das Enddatum der Kernkraft in Deutschland sein", sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Das allerdings wäre eine Kriegserklärung an die Grünen, die die Koalition wohl sprengen würde. Entsprechend wollten sich andere führende FDP-Politiker Kubickis Worte ausdrücklich nicht zu eigen machen.

Auch Scholz widersprach umgehend. "Klar ist: Es bleibt beim Atomausstieg. Am 15. April 2023 ist Schluss mit der Atomkraft in Deutschland", schrieb er im Kurzmitteilungsdienst Twitter. Bis dahin werde "so viel produziert, wie die drei letzten Atomkraftwerke hergeben".

Die Meiler hatten ursprünglich Ende Dezember dieses Jahres abgeschaltet werden sollen. Damit wäre der Ausstieg aus der Kernenergie vollendet worden, den die Grünen vor mehr als 20 Jahren initiiert hatten. Angesichts explodierender Preise und möglicher Stromengpässe im Winter hatte die Koalition aber schon vereinbart, Isar 2 und Neckarwestheim 2 bei Bedarf bis längstens 15. April am Netz zu halten. Dem schloss sich am Wochenende auch ein Grünen-Parteitag an. Die FDP dagegen forderte, alle drei Kraftwerke mindestens bis Frühjahr 2024 weiterzubetreiben.

Dass die Verstimmung bei den Grünen nun groß ist, obwohl sich Scholz in der Sache weitgehend auf ihre Seite geschlagen hat, zeigt, wie hochsensibel das Thema für die Partei unverändert ist. In Fraktionskreisen hieß es, das Schreiben des Kanzlers sei so kurz nach dem Parteitag ein "Affront", der Konsequenzen haben müsse. Im Kern habe Scholz damit die Vertrauensfrage gestellt. Die Koalition an dem Brief scheitern lassen wolle man aber auch nicht.

Wie breit das innerparteiliche Spektrum ist, machten Aussagen des Abgeordneten Jürgen Trittin sowie des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann deutlich. Ex-Umweltminister Trittin sagte der SZ, Scholz' Entscheidung sei in der Sache falsch und "verletzt die Grundlagen der Zusammenarbeit in der Koalition, indem sie das Brechen von Zusagen belohnt". Kretschmann hingegen erklärte, er habe mit der Anweisung "kein Problem". In der SPD hieß es, man sei zufrieden, dass der Kanzler statt als Zauderer nun wieder als Entscheider wahrgenommen werde.