Wer der Meinung ist, dass der Staat Israel in seinen völkerrechtlich anerkannten Grenzen von 1948 nicht existieren dürfe, der kann in Deutschland nicht eingebürgert werden. Das hat nun erstmals ein Gericht entschieden. Damit hat es den Antrag eines staatenlosen Palästinensers, der in Bayern den deutschen Pass erwerben wollte, abgelehnt.