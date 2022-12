Bei vielen kehrt zu Weihnachten und Silvester für gewöhnlich etwas Ruhe ein. Aber ist das diesmal auch so? Ein Stimmungsbild in fünf Episoden.

Von Christoph Koopmann, Iris Mayer, Roland Preuß, Katharina Riehl und Michaela Schwinn

Weihnachten 2022 - vielen Menschen in Deutschland dürfte es in diesem Jahr nicht ganz leicht fallen, das Fest in unbeschwerter Stimmung zu feiern: die Corona-Pandemie, der Überfall Russlands auf die Ukraine, die Energiekrise in der Folge und die explodierenden Preise. Sind die Menschen unglücklicher und blicken sie sorgenvoller als sonst in die Zukunft, oder lassen sie sich von den Problemen der Welt nicht aus der Ruhe bringen?