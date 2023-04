Von Daniel Brössler und Paul-Anton Krüger, Berlin, Karuizawa

Den Bundeskanzler und seine Außenministerin trennen Luftlinie knapp 9000 Kilometer, aber während Olaf Scholz die Hannover-Messe eröffnet, klingt es ganz so, als passe zwischen den Sozialdemokraten und die Grüne kein Blatt. "Weltweit arbeiten Länder daran, riskante Abhängigkeiten abzubauen und ihre Handelsbeziehungen breiter aufstellen", führt Scholz aus - offenkundig auf China gemünzt. "Ein De-Coupling von einzelnen Märkten wäre der falsche Weg. Was wir stattdessen brauchen, ist ein kluges, vorausschauendes De-Risking", präzisiert er. Wie es der Zufall will, ist genau das auch die Wortwahl von Außenministerin Annalena Baerbock im japanischen Ferienort Karuizawa. Grundverständnis der Bundesregierung sei es, auf ein "De-Risking" zu setzen, also die Verringerung von strategischen Abhängigkeiten und die Reduzierung anderer Risiken.