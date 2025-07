Weniger Entwicklungshilfe„Das ist ein Flächenbrand. Und Deutschland macht mit“

NGOs warnen vor Hunger, Tod und politischen Krisen, denn weltweite Notlagen nehmen zu – und die Hilfsgelder ab. Im geplanten Bundeshaushalt drohen hier die schärfsten Kürzungen, auch andere Länder sparen.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Wie die humanitäre Lage in Gaza ist, davon kann sich das deutsche Fernseh- oder Instagram-Publikum nahezu täglich ein Bild machen: Katastrophal ist kein Ausdruck. Andere Weltgegenden finden weniger Beachtung. Ostkongo etwa, Äthiopien, Myanmar. Oder der Sudan, wo die Vereinten Nationen Anfang der Woche eine drastisch verschlechterte Lage konstatierten – mit mittlerweile zwölf Millionen Geflüchteten, Zehntausenden Toten, einer Cholera-Epidemie und Orten, in denen fast jedes zweite Kind unter fünf Jahren unterernährt ist. Bilder von dort gibt es nur selten zu sehen, es wütet ein Krieg. Das Welternährungsprogramm WFP hat dieser Tage begonnen, Hilfen aus der Luft abzuwerfen, weil es auf dem Landweg nicht geht. Doch das Geld dafür wird knapp – und das liegt auch an Deutschland.