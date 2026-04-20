Das Schloss Herrenhausen in Hannover mit seinem weitläufigen Barockgarten sollte am Montag so etwas wie die Kulisse bilden für ein Gegenprogramm zur Weltlage. Während in Islamabad die Vorbereitungen für eine mögliche, aber keineswegs sichere neue Runde amerikanisch-iranischer Verhandlungen liefen, wollten Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva sich betont harmonisch und einträchtig zeigen.