Diesen Tag damals in New York wird Jean Asselborn nicht vergessen. Die Botschafter der 193 Mitgliedstaaten hatten ihre Stimmen abgegeben, nun konnte der Luxemburger nur noch warten. Über Jahre hatte er Wahlkampf gemacht, war um die halbe Welt geflogen, hatte ganz Afrika bereist. Und dann: Als das erste Resultat verkündet wurde, fehlte eine Stimme. 128 Stimmen erhielt das kleine Luxemburg bei seiner Bewerbung um einen nichtständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten. 129 Stimmen sind nötig für die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit.