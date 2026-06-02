Zum Hauptinhalt springen

Vereinte NationenWie Johann Wadephul eine Niederlage auf der Weltbühne verhindern will

Lesezeit: 4 Min.

Außenminister Johann Wadephul (CDU) wirbt in New York um einen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.
Außenminister Johann Wadephul (CDU) wirbt in New York um einen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Michael Kappeler/dpa

Zum siebten Mal strebt die Bundesrepublik in den Sicherheitsrat. Für den größten EU-Staat und zweitgrößten Finanzier der UN eine machbare Aufgabe. Oder?

Von Daniel Brössler, New York

SZ bei Google bevorzugen

Diesen Tag damals in New York wird Jean Asselborn nicht vergessen. Die Botschafter der 193 Mitgliedstaaten hatten ihre Stimmen abgegeben, nun konnte der Luxemburger nur noch warten. Über Jahre hatte er Wahlkampf gemacht, war um die halbe Welt geflogen, hatte ganz Afrika bereist. Und dann: Als das erste Resultat verkündet wurde, fehlte eine Stimme. 128 Stimmen erhielt das kleine Luxemburg bei seiner Bewerbung um einen nichtständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten. 129 Stimmen sind nötig für die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit.

Zur SZ-Startseite

UN-Sicherheitsrat
:Wadephul soll eine einmalige Niederlage abwenden

Deutschland bewirbt sich für zwei Jahre um einen Sitz im mächtigen Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Bislang gab es immer Zustimmung. Doch nun droht ein Duell mit Österreich.

SZ PlusVon Daniel Brössler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite