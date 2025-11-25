Die transatlantische Freundschaft bröckelt. Seit Donald Trump wieder im Weißen Haus regiert, sinkt in der Bevölkerung das Vertrauen in die deutsch-amerikanische Beziehung. Das ist eines der herausstechenden Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage der Körber-Stiftung unter 1500 wahlberechtigten Deutschen, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa im September 2025 ausgeführt hat.
Eine Studie zu Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik zeigt: Die Deutschen haben mit Trump ein großes Problem. Aber als größte außenpolitische Herausforderung wird ein anderes Thema empfunden: der Ukraine-Krieg.
Von Franka Bals
