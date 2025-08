Der Satz, der im Koalitionsvertrag von CDU/ CSU und SPD auf Seite 93 ganz oben steht, hat Menschen wie Marco Fieber schon länger nervös gemacht. Fieber ist Geschäftsführer der Nichtregierungsorganisation Libereco , die sich für die Menschenrechte in Belarus einsetzt und Personen hilft, die in Deutschland Schutz vor Diktator Alexander Lukaschenko suchen.

„Wir werden freiwillige Bundesaufnahmeprogramme soweit wie möglich beenden (zum Beispiel Afghanistan) und keine neuen Programme auflegen“, lautet der Satz aus dem Koalitionsvertrag, der mittlerweile politische Realität ist. Das von Alexander Dobrindt (CSU) geführte Bundesinnenministerium hat die Programme erst einmal ausgesetzt – mit Folgen keineswegs nur für Menschen aus Afghanistan. Davor habe man gewarnt und sei beschwichtigt worden, berichtet Fieber.

Politisch Verfolgte werden so mutwillig in Gefahr gebracht, warnt Libereco

Nun stellt sich heraus: Betroffen sind sehr wohl auch Oppositionelle aus Russland und Belarus. Das Innenministerium bestätigt das. Derzeit werde geprüft, wie das Ziel der Koalition, die Programme „so weit wie möglich“ zu beenden, umgesetzt werden könne, teilt eine Sprecherin des Innenministeriums dazu mit. Bis zu einer Entscheidung seien auch die Verfahren „grundsätzlich ausgesetzt“, auf deren Grundlage Visa für Verfolgte aus Russland und Belarus erteilt werden.

Diese Verfahren stützen sich auf Paragraf 22 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes. Dieser sieht vor, dass einem Ausländer „für die Aufnahme aus dem Ausland aus völkerrechtlichen oder dringenden humanitären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden kann“. Grundsätzlich werden derzeit weder neue Aufnahmen erklärt noch Visa erteilt. Ausnahmen gibt nach Angaben der Sprecherin in „Eilt-Fällen“.

Man sei „entsetzt über die Änderung“, heißt es in einer Mitteilung von Libereco. Damit würden „politisch Verfolgte aus Belarus nicht nur im Stich gelassen, sondern auch mutwillig in Gefahr gebracht“. Besonders problematisch sei, „dass nicht absehbar ist, wann und wie es mit den humanitären Visa weitergeht“.

Der Organisation seien aktuell zwei Fälle bekannt – darunter der eines ehemaligen politischen Gefangenen –, in denen aufgrund der Neuregelung eine Einreise nach Deutschland verwehrt wird. In Sorge ist Libereco vor allem um diese Gruppe der politischen Gefangenen, die nach ihrer Freilassung in ständiger Gefahr schweben. Seit Jahresbeginn seien 339 davon freigelassen worden – viele hofften auf Sicherheit im Exil.

Etliche Abgeordnete aus den Koalitionsfraktionen erklären immer wieder ihre Solidarität mit politischen Gefangenen

Mit großer Sorge reagieren auch Organisationen, die sich für russische Oppositionelle und Opfer des Regimes von Kremlchef Wladimir Putin einsetzen. Wer in Russland für grundlegende Menschenrechte eingetreten sei, habe bisher im Notfall auf eine humanitäre Aufnahme in Deutschland hoffen können, sagt Peter Franck, Vorstandsmitglied der Deutschen Sacharow-Gesellschaft. Ändere die Bundesregierung nun ihre bisherige Vergabepraxis für humanitäre Visa, könne das von den Betroffenen in Russland „nur als Zeichen der Entsolidarisierung verstanden werden – und das in einer Zeit wachsender Repressionen, in der selbst Menschen mit langjährigen Freiheitsstrafen und Haftbefehlen weiter verfolgt werden, die ins Exil gegangen sind“. So schließe sich ein „Notausgang“.

Nach Angaben des Innenministeriums sind seit Mai 2022 2490 russische Staatsangehörige und seit März 2021 410 belarussische Staatsangehörige nach Paragraf 22 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes aufgenommen worden. „In besonders gelagerten Einzelfällen besteht stets die Möglichkeit, trotz der grundsätzlichen Aussetzung eine Aufnahme zur Wahrung der politischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland nach § 22 Satz 2 AufenthG zu erklären“, heißt es aus dem Innenministerium.

Nach der Beobachtung von Libereco ist die Visavergabe auf dieser Grundlage allerdings schon seit April zum Erliegen gekommen. Das sei umso unverständlicher, als etliche Abgeordnete aus den Koalitionsfraktionen immer wieder ihre Solidarität mit politischen Gefangenen in Belarus bekundeten und im Rahmen des Programms #WeStandBYyou Patenschaften übernommen hätten. Einer von ihnen ist Außenminister Johann Wadephul (CDU).