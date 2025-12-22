Das „Kraftwerk der Jugend“ kommt langsam in die Jahre. So hieß das DDR-Kombinat in Jänschwalde, Lausitz – eins der größten Braunkohlekraftwerke Deutschlands. Vier von sechs Blöcken laufen noch, am Silvesterabend geht einer davon in den Ruhestand: Block A. Bis Ende 2028 sollen die anderen drei folgen. Und dort, wo die Braunkohle gefördert wurde, entsteht einer der größten und modernsten Windparks der Republik. Die Energiewende läuft.
KlimaschutzSo steht es um die deutsche Energiewende
Lesezeit: 9 Min.
80 Prozent Ökostrom, Millionen neue Elektroautos, klimaneutral bis 2045 – ehrgeizige Ziele setzen die Bundesregierungen schon lange. Aber wie steht Deutschland in der Praxis da? Die Zahlen zeigen: Gar nicht so übel.
Von Michael Bauchmüller und Thomas Hummel, Berlin, München
