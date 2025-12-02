Außenminister Johann Wadephul (CDU) dringt angesichts des Winters und der weiter katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen auf die zeitnahe Einberufung der von Ägypten geplanten Wiederaufbaukonferenz. „Wir fühlen uns diesem Prozess verpflichtet und wir ermutigen Ägypten, zu dieser Konferenz jetzt einzuladen“, sagte er bei einem Treffen mit seinem ägyptischen Kollegen Badr Abdelatty. Deutschland stehe bereit, sich zu beteiligen. Abdelatty sagte laut Übersetzung, Ägypten suche mit den USA nach einem Termin für die Konferenz und hoffe, diesen schnell zu finden. Der Wiederaufbau sei ein wichtiges Element des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump. Deutschland spiele als Mitorganisator eine wichtige Rolle.