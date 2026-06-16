Wie Deutschland hybride Angriffe besser in den Griff bekommen will: Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat sich in dieser Sache ganz offensichtlich vorgenommen, auch selbst ein Zeichen setzen. Die Gasdruckpistole der Bundespolizei, die ihm am Dienstagmorgen auf dem gut bewachten Gelände von BKA und Verfassungsschutz in Berlin-Treptow nur demonstriert werden soll, nimmt er kurz entschlossen selbst in die Hand und zielt gen Himmel. Der Auslöser klickt, sonst aber passiert nichts. Die Waffe ist nicht scharf geschaltet. Wäre auch schade um die Polizeidrohne, die gerade am Himmel kreist.