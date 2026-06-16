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Hybride AngriffeWas Deutschland jetzt gegen den „Schattenkrieg“ plant

Lesezeit: 3 Min.

Er zielt gen Himmel, dann macht es Klick: Alexander Dobrindt (CSU) am Dienstag in Berlin-Treptow. Der Bundesinnenminister spricht von einer „dunklen Bedrohung“.
Er zielt gen Himmel, dann macht es Klick: Alexander Dobrindt (CSU) am Dienstag in Berlin-Treptow. Der Bundesinnenminister spricht von einer „dunklen Bedrohung“. Christoph Soeder/dpa

Bundesinnenminister Dobrindt sieht Deutschland im Fadenkreuz fremder Mächte. Ein neues Abwehrzentrum soll mehr Schutz schaffen, doch manche Fachleute sind skeptisch.

Von Markus Balser, Berlin

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Wie Deutschland hybride Angriffe besser in den Griff bekommen will: Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat sich in dieser Sache ganz offensichtlich vorgenommen, auch selbst ein Zeichen setzen. Die Gasdruckpistole der Bundespolizei, die ihm am Dienstagmorgen auf dem gut bewachten Gelände von BKA und Verfassungsschutz in Berlin-Treptow nur demonstriert werden soll, nimmt er kurz entschlossen selbst in die Hand und zielt gen Himmel. Der Auslöser klickt, sonst aber passiert nichts. Die Waffe ist nicht scharf geschaltet. Wäre auch schade um die Polizeidrohne, die gerade am Himmel kreist.

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