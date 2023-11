Der frühere Bundesaußenminister Heiko Maas ist neuer Präsident des Deutschen Polen-Instituts. Die Mitgliederversammlung des Trägervereins habe den ehemaligen SPD-Politiker als Nachfolger der früheren Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth gewählt, teilte das Deutsche Polen-Institut mit. Der 57 Jahre alte Maas tritt das Amt zu Beginn des neuen Jahres an. "Deutschlands Beziehungen zu Polen sind ein Grundpfeiler für Frieden und Zusammenarbeit in Europa", sagte Maas. Der Jurist habe sich in seiner Zeit als Bundesaußenminister (2018-2021) um enge Beziehungen zu Polen bemüht. Das 1980 gegründete Institut beschreibt sich als ein Zentrum für polnische Geschichte, Politik, Kultur und Gesellschaft und die deutsch-polnischen Beziehungen.