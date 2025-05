Deutscher Unternehmer in der Ukraine:Der ewige Gläubiger

Deutscher Unternehmer in der Ukraine

Von Florian Hassel, Kiew

Es ist Mitte Dezember 2024, als sich in Berlin im vornehmen Haus der deutschen Wirtschaft Unternehmer und hochrangige Politiker aus Kiew und Berlin zum „7. Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum“ treffen. Auf deutscher Seite spricht Bundeskanzler Olaf Scholz ein Grußwort, Wirtschaftsminister Robert Habeck ist dabei, auf Kiewer Seite wirbt Ministerpräsident Denys Schmyhal für Investitionen in seinem Land und dankt „für den Glauben an die Ukraine“.